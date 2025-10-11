Yozgatlı çiftçiler şaştı kaldı! "Ömrümde böyle bir şeyi ilk kez görüyorum"

4

Büyüyorlar şimdilik. İnşallah meyvesini yeriz. Normal bir mevsimde bu zamana hiç kalmaz, ağustosta biterdi. Bunlar çiçek açar açtığı mevsimde biterdi, hasat kalmazdı. Sonbahar mevsimine geldik şu anda. Yaprakların bazıları sarardı, bazıları da meyve verdi. Halen meyvesi var üzerinde, büyüyor meyveleri. 60 yaşındayım, 60 senedir bu bahçeyle uğraşırım, ilk defa başıma geldi" dedi.