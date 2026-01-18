Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar alarmı

16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevreleri ile Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA -4°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



RİZE 3°C, 7°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 1°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON 3°C, 7°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı