Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Paylaşılan son güncel verilerle birlikte 9 il için sarı kodlu alarm verildi.
9 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 9 il için sarı kodlu alarm verdi. O iller sırasıyla Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak, Bartın oldu. Sarı kodlu uyarı yapılan iller için şu ifadelere yer verildi:
Kar yağışlarının, kuvvetli (10-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
"YÜKSEK KESİMLERDE YERDE TUTACAK"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
Şu anda 2-3 derece ama hissettiğimiz sıcaklık sıfır derece düzeyinde. İstanbul'da kar miktarı ise değişkenlik gösteriyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasındaydı. Çamlıca tepesinde ve yüksek kesimlerde kar devam ediyor. Alçaklarda ise karla karışık yağmur şeklinde. Öğle saatlerinde de bu karla karışık yağmur kara dönecek. Şehir içinde tutması zor. 100 metre yükseklikte kar tutar. Yağan bu kar yükseklerde kar yerde tutar (Çekmeköy, Beykoz üstleri, Arnavutköy, Çatalca, Bayrampaşa'nın kuzey kesimleri gibi). Akşam kar kuvvetlenir ve yarın akşam saatlerinde İstanbul'u terk edecek.
METEOROLOJİ'DEN YENİ KAR UYARISI
Çetin kış şartları etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Son verilere göre bugün bazı bölgelere karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul da var.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 0°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE -2°C, 5°CÇok bulutlu
İSTANBUL 0°C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -5°C, 2°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
HATAY -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -5°C, 3°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -13°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -5°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -5°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 3°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SİNOP 1°C, 6°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 3°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevreleri ile Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA -4°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE 3°C, 7°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 7°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, -4°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -6°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -7°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN -5°C, 1°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Batman ve Siirt ile Diyarbakır ve Mardin'in doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 0°C, 3°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR -3°C, 0°CÇok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP -5°C, 3°CÇok bulutlu
MARDİN -2°C, 0°CÇok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı