YKS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖSYM tercih ekranı, tercih kılavuzu, son gün ve tercih nasıl yapılır?

8

SIK SORULAN SORULAR

YKS tercihleri 2026 ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.



YKS tercihleri için son gün ne zaman?

Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.



YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Evet. 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.



Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



YKS'de kaç tercih hakkı var?

Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.



Tercih yaparken puan mı, başarı sıralaması mı önemli?

Uzmanlar, tercih sürecinde puandan çok başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor.



Tercihler sonradan değiştirilebilir mi?

Tercih süresi devam ettiği sürece adaylar tercih ekranına girerek güncelleme yapabiliyor.



Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ayrıca duyurulacak.