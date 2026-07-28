YKS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖSYM tercih ekranı, tercih kılavuzu, son gün ve tercih nasıl yapılır?
YKS tercihleri 2026 ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih ekranı açıldı mı? Üniversite tercihleri için son gün hangi tarih? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapacak? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde YKS tercih süreci yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan tercih takvimiyle birlikte adaylar tercih ekranı, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve tercih kurallarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 2026 YKS tercih tarihleri, tercih kılavuzu, son gün bilgisi ve adım adım tercih işlemleri...
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Milyonlarca üniversite adayının geleceğini şekillendirecek 2026 YKS tercih süreci için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'nin tercih takvimine çevrilirken, adaylar tercih ekranı, üniversite kontenjanları, taban puanlar, başarı sıralamaları ve tercih kılavuzuna ilişkin detayları araştırıyor. Özellikle "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM tercih ekranına nasıl girilir?", "Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?" ve "Tercihler nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 YKS tercih tarihleri, ÖSYM tercih ekranı, tercih kılavuzu, son başvuru günü ve tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar.
YKS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Üniversite adaylarının merakla beklediği tercih dönemi için ÖSYM takvimi netleşti.
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adayların belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Tercih döneminde yapılacak seçimler, adayların yükseköğretim hayatına yön vereceği için uzmanlar tercih listesinin dikkatli hazırlanmasını tavsiye ediyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Evet. ÖSYM, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu adayların incelemesine açtı.
Tercih kılavuzunda;
Devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjanları,
Lisans ve ön lisans programları,
Özel koşullar ve açıklamalar,
Burs imkanları,
Program kodları,
Başarı sıralamaları,
Tercih kuralları gibi adayların tercih sürecinde ihtiyaç duyacağı bilgiler yer alıyor.
Adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri öneriliyor.
ÖSYM TERCİH EKRANI ÜZERİNDEN TERCİH NASIL YAPILIR?
YKS tercih işlemleri yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adım Adım YKS Tercihi Yapma
ÖSYM AİS sistemine giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.
"Tercih İşlemleri" ekranını açın.
Tercih etmek istediğiniz bölüm ve üniversiteleri sıralayın.
Tercih listenizi dikkatlice kontrol edin.
Tercihlerinizi elektronik ortamda onaylayın.İşlem sonunda tercih bilgilerinizin çıktısını veya ekran görüntüsünü saklayın.
Posta, faks veya e-posta yoluyla yapılan tercih bildirimleri geçerli kabul edilmiyor. Sadece elektronik ortamda tamamlanan tercihler işleme alınıyor.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
2026 YKS tercih döneminde adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.
Uzmanlar, tercih listesinin oluşturulmasında yalnızca puanların değil, başarı sıralamasının da dikkate alınmasını öneriyor. Tercihlerin en çok istenilen programdan başlanarak sıralanması büyük önem taşıyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercihleri yapılırken şu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor:
Başarı sıralamasını esas almak,
Bölümün istihdam olanaklarını araştırmak,
Üniversitenin akademik imkanlarını incelemek,
Şehir ve yaşam koşullarını değerlendirmek,
Özel koşul ve açıklamaları okumak,
Kontenjan değişikliklerini kontrol etmek,
Tercih listesini son güne bırakmamak.
Doğru hazırlanmış bir tercih listesi yerleşme şansını önemli ölçüde artırabiliyor.
2026 YKS TERCİH TAKVİMİ
Tercih başlangıcı: 29 Temmuz 2026
Tercihlerin sona ermesi: 10 Ağustos 2026
Tercih işlemleri: ÖSYM AİS üzerinden
Tercih hakkı: 24 tercih
SIK SORULAN SORULAR
YKS tercihleri 2026 ne zaman başlayacak?
2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.
YKS tercihleri için son gün ne zaman?
Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Evet. 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?
Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
YKS'de kaç tercih hakkı var?
Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.
Tercih yaparken puan mı, başarı sıralaması mı önemli?
Uzmanlar, tercih sürecinde puandan çok başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor.
Tercihler sonradan değiştirilebilir mi?
Tercih süresi devam ettiği sürece adaylar tercih ekranına girerek güncelleme yapabiliyor.
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ayrıca duyurulacak.
Üniversite adaylarının büyük heyecanla beklediği 2026 YKS tercih dönemi 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi, başarı sıralamalarını dikkate alması ve tercihlerini son güne bırakmadan tamamlaması, sağlıklı bir tercih süreci için kritik önem taşıyor. Özellikle bölüm seçimi yaparken ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkanların birlikte değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.