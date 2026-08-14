YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de

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YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

Şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor.



Üniversiteye yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuç ekranından üniversite ve bölüm bilgilerine ulaşabilecek.



Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Kayıt tarihleri, yerleştirme sonuçlarının ardından ilan edilecek resmi takvimle netleşecek.



Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ek yerleştirme ve boş kontenjanlara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.