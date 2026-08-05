YKS TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS tercihleri hangi tarihte sona erecek?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih heyecanı devam ediyor. Üniversite adayları, "YKS tercih dönemi bitti mi?", "YKS tercihleri ne zaman bitiyor?", "Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?", "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Tercih işlemleri saat kaçta sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yürütülen tercih sürecinde adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturmaya devam ediyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ise gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Üniversite kayıt süreci öncesindeki en kritik aşama olan YKS tercih dönemiyle ilgili merak edilenler haberimizde...