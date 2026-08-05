YKS TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS tercihleri hangi tarihte sona erecek?
YKS tercih dönemi bitti mi? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS üzerinden yapılan YKS tercih işlemleri için son gün ne zaman? Üniversite adayları tercihlerini değiştirebilir mi? YKS tercih ekranı ne zaman kapanacak? Milyonlarca adayın gündeminde yer alan YKS tercih süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite hayalini kuran adaylar, tercih işlemlerinin bitiş tarihini ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte YKS tercih maratonunda son durum, tercih takvimi ve sonuç sürecine ilişkin tüm detaylar...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih heyecanı devam ediyor. Üniversite adayları, "YKS tercih dönemi bitti mi?", "YKS tercihleri ne zaman bitiyor?", "Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?", "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Tercih işlemleri saat kaçta sona erecek?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yürütülen tercih sürecinde adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturmaya devam ediyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ise gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Üniversite kayıt süreci öncesindeki en kritik aşama olan YKS tercih dönemiyle ilgili merak edilenler haberimizde...
YKS TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ?
Hayır, YKS tercih dönemi henüz sona ermedi.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlayabilecek.
Tercih süresi devam ettiği için adaylar tercih listelerinde güncelleme yapabiliyor ve işlemlerini son tarihe kadar değiştirebiliyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 YKS tercihleri için son tarih belli oldu.
ÖSYM takvimine göre tercih işlemleri:
Başlangıç tarihi: 29 Temmuz 2026
Bitiş tarihi: 10 Ağustos 2026
Son saat: 23.59
olarak uygulanıyor. Tercih süresinin tamamlanmasının ardından sistem yeni başvuru kabul etmeyecek.
Uzmanlar, adayların tercihlerini son dakikaya bırakmamalarını ve tercih listelerini dikkatlice kontrol etmelerini öneriyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?
Üniversite tercihleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Tercih süresinin dolmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri başlatılacak.
Tercih döneminde adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor ve tercih sıralamalarını istedikleri şekilde düzenleyebiliyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite adaylarının en çok araştırdığı konuların başında tercih sonuçları geliyor.
ÖSYM tarafından 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek ve sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek.
Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında tercih sonuçlarının genellikle tercih sürecinin sona ermesinden sonraki haftalarda açıklandığı görülüyor. Ancak adayların resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
YKS tercih işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Adaylar tercihlerini; T.C. kimlik numarası, ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, üzerinden yapabiliyor. Tercihler mobil uygulama aracılığıyla da tamamlanabiliyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlara göre tercih sürecinde yalnızca puan değil, başarı sıralaması esas alınmalı.
Adayların;
Başarı sıralamalarını,
Kontenjanları,
Bölümlerin özel koşullarını,
Üniversitenin bulunduğu şehri,
Eğitim olanaklarını,
Kariyer hedeflerini dikkate alarak tercih listesi oluşturması öneriliyor.
YKS TERCİH SÜRECİNDE SON DAKİKA UYARISI
Tercih ekranında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması büyük önem taşıyor. Özellikle tercih listesinin kaydedildiğinden ve onaylandığından emin olunması gerekiyor. Tercih süresi sona erdikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamıyor.