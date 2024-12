KADIN ÇALIŞANLAR HAYATLARINDAN MEMNUN2 yıldır Noel çelengi üreten Gülsen Demirer, işini sevdiğini söyledi. Demirer, “Elimden çıkan bir ürünün Avrupa'da bir evin kapısını süslemesi çok güzel bir duygu. Her işte olduğu kadar bu işin de bir yoruculuğu var" dedi. 15 yıldır aynı firmada Noel çelengi üreten Güllü Bozbey de her yıl Noel öncesi yaşadıkları yoğunluktan söz etti. Bozbey, “Biz de arada evimize götürüp kapımıza takıyoruz. Her gün gelip burada çalışıp para kazanıyoruz. Mutluyum" diye konuştu. (DHA)