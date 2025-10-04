Yeşil altın Bodrum’dan Türkiye’ye yayılıyor! Üreticiye erken hasat desteği
Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Yeşil Bodrum mandalinasının bilinirliğini artırmak ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bu hafta 15 üreticiden 7.600 kilogram ürün alımı gerçekleştirdi. Mandalinaların büyük bölümü Mersin, Denizli ve İstanbul’daki firmalara ulaştırıldı.
Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilerden Yeşil Bodrum Mandalinası alımlarına devam ediyor.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, coğrafi işaretli, kendine has kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum Mandalinasının erken hasadıyla üreticiye katkı sağlamak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Bodrum Mandalinasının geniş kitlelere ulaştırılması, bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu hafta ilçe genelindeki 15 üreticiden toplam 7 bin 600 kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi. Alınan mandalinanın 7 bin 100 kilogramı Mersin’de bulunan bir gıda firmasına, 500 kilogramı ise Denizli’de bulunan bir gıda firmasına gönderildi.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, toplam 12 bin kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı yapıldı. Bu alımın yaklaşık 2 bin kilogramı, İstanbul’da menülerinde Bodrum Mandalini’ne yer veren restoranlara gönderildi.
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bodrum Mandalini’nin hak ettiği değeri bulması için başlattığı çalışmalarını farklı projelerle sürdürecek. Ayrıca, Yeşil Bodrum Mandalini’nin ilçe genelindeki tüm belediye kafe ve restoranlarında, 350 gramlık şale ambalajlarda perakende satışı da devam ediyor. Tonajlı alımlar için Bodrum Belediye Gıda A.Ş. ile irtibata geçilebilir.