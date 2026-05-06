Yeni usta yetişmiyor ama onlar vazgeçmiyor: Artvin’de aynı tezgahta 3 kuşak bir arada
Artvin’de 65 yıllık pide ustası Habip Kantar, yok olmaya yüz tutan mesleğini ailesiyle birlikte yaşatmaya devam ediyor. Çırak bulmanın zorlaştığı günümüzde, aynı tezgahta çalışan 3 kuşak hem lezzeti hem de geleneği ayakta tutuyor.
Artvin şehir merkezinde pide ustası olan Habip Kantar, küçük yaşlardan itibaren Türkiye’nin farklı illerindeki pide salonlarında çalıştıktan sonra memleketi Artvin’e dönerek kendi iş yerini açtı. 20 metrekarelik küçük bir dükkanda hizmet vermeye başlayan 65 yıllık usta Kantar, yıllar içinde hem işini büyüttü hem de mesleğini ailesine aktardı. Oğullarını yanında yetiştiren usta, torunlarının da devreye girmesi ile 3 kuşaktır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Bugün 150 metrekarelik iş yerinde mesleklerini severek sürdürüp, yöreye özgü pidelerle müşterilerine çeyrek asrı aşkın süredir hizmet veren aile, yeni ustaların yetişmemesine dikkat çekiyor. Yıllardır aynı noktada hizmet veren aile işletmesi, bölge halkının uğrak noktalarından biri oldu.
Habip Kantar, mesleğini yıllardır severek yaptığını belirterek, "65 yıldır pidecilik yapıyorum. 20 sene başka yerlerde çalıştıktan sonra kendi dükkanımda çalışmaya başladım. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum, devam etmek istiyorum ama yaşlandım. Severek yapıyorum, halka hizmet ediyorum. Her kuşaktan, her meslekten müşterim var. Mesleğime sevgimi katarak, güzel işler yapıyorum. Hamur yoğuruyoruz hem patron hem işçi gibi çalışıyorum. İnşallah ömrümün yettiği kadar devam ettireceğim" diye konuştu.
Hamdi Kantar, baba mesleğinin devam etmesini istediğini ifade ederek, "Yaklaşık 30 senedir bu işin içindeyim. 10 yaşında çırak olarak başladım. Babamdan ne gördüysem aynı şekilde devam ettiriyoruz. Babadan oğula geçti. Severek çalışıyoruz. Pide salonumuzu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bende de çocuklarıma geçer de onlar da devam ettirir. Odun ateşinde, doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Pide çeşitlerimizi geliştiriyoruz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildik" dedi.
Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Furkan Kantar da "Pide salonunda kuryelik yaparak babama ve dedeme yardımcı olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda içeriye geçip, hamurla uğraşıyorum. Öğrenmeye çalışıyor ve babamla dedemi izliyorum. Üçüncü kuşak olarak elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. İkinci üniversitemi okuyorum. Okumak kolay, aile işini devam ettirmek zor" diye konuştu.
İşletmenin müşterilerinden Vehbi Şentürk ise "Üniversitede okuyan kızım görmeye gelmiştim. Her geldiğimde de Habip Amca'nın pide salonunda pide yeriz. Hem kaliteli hem doyurucu hem de ucuz. Damak tadımıza uyuyor ve memnunuz. Tavsiye ederiz" dedi.