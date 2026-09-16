Yeni nesil çalışma modelinin gizli tehlikesi: Evden çalışma depresyonu tetikliyor! Uzmanlardan kritik uyarı: Evden çalışma görünmez bir tehdit mi yaratıyor?

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Uzaktan çalışan birçok kişi, işine karşı hissettiği isteksizliği yanlış yorumlayabiliyor. Demir, tükenmişlik ile klinik depresyon arasındaki en kritik kırılma noktasını şu şekilde açıklıyor:



“Tükenmişlik, çoğunlukla işle bağlantılıdır; kişi işten uzaklaştığında bir miktar toparlanabilir. Depresyonda ise çökkünlük, isteksizlik ve haz kaybı hayatın diğer alanlarına da yayılır. Burada en kritik nokta şu: Kişi sadece sadece çalışmaya mı isteksiz, yoksa artık eskiden keyif aldığı şeylere karşı da isteksiz mi? Bunun cevabını vermek lazım.”