Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda üst üste birçok acı yaşayan Ceylin, yaşadığı boşluğu bir bebekle doldurmak isterken Ilgaz ise Ceylin’in bu isteği ile büyük bir mutluluk yaşıyor.