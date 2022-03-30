• 30 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!
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İkilinin bu romantik görüntüleri üzerine ise Yekta’nın Ilgaz ile Ceylin’in çok yakında düşman olacağına dair sözleri düşüyor.
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Neva’nın bu konuşmalara şahit olması ve ardından Pars’ın Metin’in kolundaki yarayı sorgulaması ise heyecanı artırıyor.
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.