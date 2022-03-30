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MagazinYargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!
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• 30 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı şaşırtıcı gelişmelere sahne oluyor. Ceylin’in, Ilgaz’a yönelttiği “Bir bebeğimiz olsun ister misin?” sorusu tanıtıma damga vuruyor.

• 30 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
1Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor
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Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda üst üste birçok acı yaşayan Ceylin, yaşadığı boşluğu bir bebekle doldurmak isterken Ilgaz ise Ceylin’in bu isteği ile büyük bir mutluluk yaşıyor.

2Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

İkilinin bu romantik görüntüleri üzerine ise Yekta’nın Ilgaz ile Ceylin’in çok yakında düşman olacağına dair sözleri düşüyor.

3Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

Metin’in kolundaki yarayı görmesiyle içine kurt düşen Eren, amirine kolundaki yaranın nasıl olduğunu sorarken Metin bu soru karşısında küplere biniyor.

4Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

Neva’nın bu konuşmalara şahit olması ve ardından Pars’ın Metin’in kolundaki yarayı sorgulaması ise heyecanı artırıyor.

5Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

Yekta’nın Yavuz’un masumiyetini ispatlayabileceğini söylemesi ve Ilgaz’ın yanlış adamı yakaladıklarını dile getirmesi herkesi bir adım daha gerçeğe yaklaştırırken Ceylin’in yer düştüğü anlarda nefesler tutuluyor.

6Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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8Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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