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MagazinYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
• 13 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"

"Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakteriyle magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Instragram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, son olarak tatile çıktığı anları paylaştı. Paylaşımına "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır" notunu düşen Deniz'in mini şortlu pozlarına adeta beğeni yağdı.

• 13 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:
1Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır
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Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı rolü ile beğenileri toplamıştı. Şimdilerde Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Deniz, sosyal medyadan tarzını konuşturdu.

2Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, çıktığı tatilden kareler paylaştı.

3PINAR DENİZİN STİLİNE YORUM YAĞDI

PINAR DENİZ'İN STİLİNE YORUM YAĞDI

Mini şortlu pozunu paylaşan Deniz, "Çantamın fermuarı hep açıktır çünkü serseri serbest stilim." ifadelerini düştü.

4Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Deniz'in hayranları beğeni butonunu çökertti.

5Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Oyunculuğu ve güzelliğiyle baş döndüren Pınar Deniz çok sayıda projede başrol aldı. Ayrıca oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

6Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermiş ve o poza, "Saçmaladı artık", "Çok açma bence" tarzında yorumlar gelmişti.

7Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

8Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in adı son olarak aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu.

9Yargının Ceylini Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagramı salladı Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

L'Officiel YouTube kanalına konuk olan Pınar Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Arap kökenli olduğunu söyleyen Pınar Deniz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

10TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM

"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama' diyordum. 'Anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5'inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

11İYİ Kİ BU İŞİ SEÇMİŞİM

"İYİ Kİ BU İŞİ SEÇMİŞİM"

Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, 'İyi ki bu işi seçmişim' dememi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

12TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM

"TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM"

Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda 'Öpüşme sahnesi çekmem.' diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını verdi.

13KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Öte yandan daha önce aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım.Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

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