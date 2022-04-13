Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
"Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakteriyle magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Instragram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, son olarak tatile çıktığı anları paylaştı. Paylaşımına "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır" notunu düşen Deniz'in mini şortlu pozlarına adeta beğeni yağdı.
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı rolü ile beğenileri toplamıştı. Şimdilerde Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Deniz, sosyal medyadan tarzını konuşturdu.
Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"
Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama' diyordum. 'Anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5'inci kattaki evimize çıkardım." dedi.
"TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM"
Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda 'Öpüşme sahnesi çekmem.' diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını verdi.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Öte yandan daha önce aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım.Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.