Yargı milyonları ekran başına kilitledi! Zafer'in katili Serdar çıktı...

Ilgaz’dan (Kaan Urgancıoğlu) bir seçim yapmasını isteyen Ceylin, bu davaya hiçbir şekilde müdahil olmadığı takdirde Ilgaz’la beraber olmaya devam edebileceklerinin altını çizdi. Hissettiği vicdan azabı ve mahcubiyetle iyice ezilen Ilgaz ise Ceylin’i tercih etti. Ancak davada yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan üçüncü şahıs şüphesi Ceylin’i deliye döndürdü. Hırsını Ilgaz’dan çıkartan ve onun da suçlu olduğunu söyleyen Ceylin, Ilgaz’ın beklenmedik bir hamlesiyle karşılaştı.