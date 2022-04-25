Yargı milyonları ekran başına kilitledi! Zafer'in katili Serdar çıktı...
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yayınlanan 30’uncu bölümü ile zirveye oturdu. Dizinin yayınlanan yeni bölümü AB kategorisinde 9.33 reyting, yüzde 26,05 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 8.60 reyting, yüzde 23.37 izlenme payı ve Total kategoride ise 6.33 reyting yüzde 17.98 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci oldu. Yargı, aldığı yüksek izlenme oranı ile aynı zamanda AB kategorisinde haftanın birincisi oldu.
Eren’in Zafer’e üç el sıkıldığını fark etmesi, cinayetin seyrini değiştirdi. Cinayet mahallinde üçüncü bir şahsın varlığına dair şüpheleri giderek artan Pars ve Eren bu delilin üzerine gitme kararı aldı. Akıllara gelen ilk isim Serdar olurken, Serdar’ın sorgulanacağını duyan ve kendisinden bir şeyler sakladığından şüphelenen Yekta soluğu Serdar’ın yanında aldı. Serdar bir şeyler sakladığını inkar etse de izleyenler, Zafer’in ölümüne sebep olan kurşunları Serdar’ın sıktığına tanıklık etti
Çınar (Arda Anarat) ve Metin’in (Hüseyin Avni Danyal) masum olma ihtimallerine dayanamayan Ceylin, (Pınar Deniz), Metin’in tutuklu yargılanması için dilekçe verirken aynı zamanda Yekta’yı neden ele vermediğini Pars’a açıkladı. Karşılığında ise Yekta’nın yaptıklarının bedelini ödemesi için Pars’tan yardım sözü aldı.
Ilgaz’dan (Kaan Urgancıoğlu) bir seçim yapmasını isteyen Ceylin, bu davaya hiçbir şekilde müdahil olmadığı takdirde Ilgaz’la beraber olmaya devam edebileceklerinin altını çizdi. Hissettiği vicdan azabı ve mahcubiyetle iyice ezilen Ilgaz ise Ceylin’i tercih etti. Ancak davada yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan üçüncü şahıs şüphesi Ceylin’i deliye döndürdü. Hırsını Ilgaz’dan çıkartan ve onun da suçlu olduğunu söyleyen Ceylin, Ilgaz’ın beklenmedik bir hamlesiyle karşılaştı.
Ceylin’in kendisine ve ailesine olan öfkesinin dinmeyeceğinden emin olan Ilgaz evi terk etti. Yine zaman atlamasının yaşandığı final sahnesinde Eren’in cinayet şüphesiyle Ceylin’i göz altına almaya gelmesi gerilimi iyice artarken Ceylin’in eski müvekkili Çağdaş (Orkun Can İzan), beraber kaçtığı sevgilisi Cansu (Birce Bircan) ve Ilgaz ile Derya’nın (Şükran Ovalı) birlikte baktığı dosyadaki öldürülen hakim arasındaki bağın ne olduğuna dair gizem ise giderek yükseldi.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…