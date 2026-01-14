Yalova'daki hainliğin cezası belli oldu! İçlerinde vatandaşın oyuyla seçilmiş muhtar da var

6

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP, BERAATLERİNİ İSTEDİLER



Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman ile avukatları katıldı. Temizlik malzemelerinin alındığı firma yetkilisinin tanık olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanıklar, isnat edilen suçu işlemediklerini ileri sürerek beraatlarını talep ederken, savcı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, ‘Şantaj’, ‘Tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürme’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Alınan numunelerde miktarı ve süresi ile maruz kalan kişinin yaşı, hastalıkları gibi parametrelere bağlı olarak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek madde bulunduğuna mütalaasında yer veren savcı, sanıkların 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme, eski Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman'ı, suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı nedeniyle 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.