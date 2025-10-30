Yalova Teşvikiye'de tarihi miras turizme açılıyor: Ziyaretçi akınına uğrayacak!

3

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, AA muhabirine, beldenin eski adının "Zindan" olduğunu ve tarihi su kanalının Roma döneminde İstanbul'a su götürmek için Çınarcık ilçesine kadar uzadığını söyledi.



Göreve geldikten sonra yaklaşık 13 kilometrelik kısmı 3 etaba ayırarak ilk etap olan 800 metrelik bölümü turizme kazandırmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Nurten, şöyle konuştu:



"Buraların turizme kazandırılması için çok uzun süre ciddi mücadeleler verdik ama mücadelemizin meyvesini aldık çok şükür. Çok yakın zamanda turizme açacağız. Burası çok dikkati çeken bir anıt gibi göründü. Bu kadarını beklemiyordum. Türkiye'de turizm firmalarının yüzde 70'i şimdiden burayı işaretlemiş, turlar düzenleyecek, dolayısıyla bu bölgede bir hareketlenme olacak."



Nurten, su kanalının başlangıç noktasında Güngörmez Şelalesi'nin yer aldığını, orada da Valilik, İl Özel İdaresi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmayla yürüyüş yolları yapacaklarını aktardı.