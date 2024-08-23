Yağışlı günler geliyor! Meteoroloji uyardı: Çok sayıda kent için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 23 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme:
• 23 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme: