Veteriner hekimden dikkat çeken açıklama: Keklikler sanıldığı gibi kene yemez

Onları korumak, aslında tüm aileyi korumaktır. Kene, pire gibi parazitler, ölümcül hastalıklara neden olabilir ve bu parazitleri evimize taşıyabilirler. Unutmayın, dışarıda gezen dostunuz, keneleri farkında olmadan yaşam alanınıza getirebilir. Veteriner hekiminizin önerdiği düzenli ektoparaziter (dış parazit) uygulamalarını (damla, tasma, tablet vb.) asla aksatmayın. Bu uygulamalar, dostunuzu ve dolayısıyla evinizi bu tehlikelerden korur. Parazit kontrolünü ihmal etmeyerek hem onların hayatını hem de kendi sağlığımızı güvence altına alalım. Kene tutunması her zaman KKKA anlamına gelmez. Ancak virüsü taşıyan bir kene tarafından ısırılırsanız, hasta olma riskiniz yüksektir. Kene ısırığından sonra ateş, şiddetli baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve kanamalar gibi belirtiler yaşarsanız; vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" diye konuştu.