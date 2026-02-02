Vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti! Hamsi yokluğu talebi durduramadı

3

Vatandaşların sıkça tercih ettiği balık türü olan hamsinin haftaya tezgahlarda olabileceğini vurgulayan Yıldız, "Balık sezonu 2,5 ay daha devam edecek. Nisan ayının 15'inci gününe kadar. Hamsi daha olur. Haftaya hamsiyi bekliyoruz. Salı veya çarşamba günü hamsiyi bekliyoruz. Hamsi şu an Türkiye sınırlarına girdi. Salı ve çarşamba hamsi tezgahlarda olur. Bolluk olmasa bile balık gelecek. 2,5 ay boyunca her gün balığa gideceğiz. Her gün balık oluyor. Bugün tezgahlarda istavrit, mezgit, sardalya, ithal palamut balıkları var. Yani tezgahlarda balıklarımız var. Vatandaşın talebi hamsi üzerine, şu an hamsi yok. Ama olacak hamsi, ben bu hafta içi hamsiyi bekliyorum. Vatandaşlar başka yerden balık alırsa, hamsi varsa eğer hamsinin şoklu mu değil mi olduğunu sormasını isterim. Çünkü biz kendimiz şoklu hamsi satmıyoruz. Diğer firmalar şoklu hamsi satıyor. Yani buna dikkat etmelerini söylüyoruz" dedi.