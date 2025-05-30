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GündemVan'da önlemler alındı! Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuz'da son bulacak
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Van'da önlemler alındı! Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuz'da son bulacak

Van son dönemin en büyük hareketliliğini yaşıyor. Van Gölü bölgesinde başlayan göç hem turistlerin ilgisini hem de avcıların ilgisini çekmeye başlayınca jandarma bölgede olağanüstü tedbirler almaya başladı. Gündüz dronlarla gece, termal kameralarla güvenli önlemi alan jandarma adeta kuş uçurtmuyor. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan uygulamaların sıkı bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

AA
• 30 Mayıs 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
1Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

2Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü oluşturan inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için başta Sahil Güvenlik ve jandarma olmak üzere birçok kurumdan ekip çalışma yürütüyor.

3Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Termal kamera ve dron kullanarak Van Gölü havzasını 7 gün 24 saat denetim altında tutan güvenlik güçleri, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmiyor.

4Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Gece görüş sistemleriyle havzayı sürekli denetleyen ekipler, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin akarsularda güvenle yol almasına imkan sağlıyor.

5Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Balık göçünün en yoğun yaşandığı yerlerden Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda yürütülen koruma çalışmalarına güvenlik koruyucuları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

6Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, inci kefalinin göç yolculuğunda koruma ve gözetleme çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü söyledi.

7Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Milyonlarca inci kefalinin üremek için Van Gölü'nden çıkıp akarsulara ulaştığını belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

8Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

"Güvenlik güçlerinin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalara biz de destek veriyoruz. Gündüzleri dron, geceleri ise termal kameralarla gözetim sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan av yasağı bitene kadar gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz.

9Vanda önlemler alındı Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuzda son bulacak

Kaçak avcılığa geçit vermemek için 7/24 sahadayız. Birçok noktada denetimler sürüyor. Akarsularda kaçak avlanmaya müsaade edilmiyor. Av yasağı süresince denetimler devam edecek. Balığın daha rahat üremesi için önlem almamız gerekiyor."