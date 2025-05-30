Van'da önlemler alındı! Gündüz dron, gece termal kameralarla bölge kuşatıldı; 15 Temmuz'da son bulacak
Van son dönemin en büyük hareketliliğini yaşıyor. Van Gölü bölgesinde başlayan göç hem turistlerin ilgisini hem de avcıların ilgisini çekmeye başlayınca jandarma bölgede olağanüstü tedbirler almaya başladı. Gündüz dronlarla gece, termal kameralarla güvenli önlemi alan jandarma adeta kuş uçurtmuyor. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan uygulamaların sıkı bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
AA
• 30 Mayıs 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 16:00 • Son Güncelleme: