Uzungöl'de turizm hareketliliği! Turist sayısında dev patlama: Rezervasyonlar kapış kapış gidiyor

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Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, bu yıl yoğun bir talep beklediklerini belirterek, "Orta Doğu‘dan gelecek olan misafirlerimiz şimdiden rezervasyonunu yapmaya başladılar. Savaştan dolayı endişelendik ama çok şükür rezervasyonlar gelmeye başladı. Şu anda otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 60 civarında. Sezon temmuz ayında başlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bir dönem geçiriyoruz. Uzungöl'de şu an hareketlilik var. Günübirlik gelenler oluyor. Sadece yerli turist değil, Avrupalı turistler de geliyor. Turist çeşitliliği arttı. Bu bizi sevindiriyor. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Özellikle Uzungöl kış aylarında boş geçtiği için festival düzenledik. Çok güzel oldu. Artık Uzungöl kış aylarında da hareketli olacak. Uzungöl'de birçok turist çeşitliliği olduğu için değişim yaşıyoruz. 20 sene önceki Uzungöl ile şu anki Uzungöl çok farklı. Bu arz ve talebe göre şekilleniyor. Sadece Uzungöl değil aslında, bu yörenin yaylaları da meşhur" dedi.