Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!

Üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlara ait bir görüntü paylaşan fenomen isim, videonun altına düştüğü notla dikkat çekti. Subaşı paylaşımının altına şunları yazdı: "Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara-) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir."