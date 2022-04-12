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MagazinÜstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!
HaberlerMagazin Haberleri Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!
• 12 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:

Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!

Geçtiğimiz haftalarda mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı üstsüz fotoğrafla olay yarattı. Paylaşımına maneviyatla ilgili bir de not düşen Şeyma'ya takipçileri tepki gösterdi. Bir takipçisinin "Müslümanca yaşamak istiyorsan namaz kıl, alkol ve uyuşturucu madde alma" yoruma ise Şeyma "Yıllarca ben yıllarca yaptım nasıl hissettirdiğini biliyorum" cevabıyla şaşırttı.

• 12 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:
1Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu
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Evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde.

2Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

1,5 yıllık aşkından tatsız ayrılan Şeyma son olarak koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirmişti.

3Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

Geçtiğimiz günlerde adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Subaşı son paylaşımıyla takipçilerini bir hayli şaşırttı.

4Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

Üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlara ait bir görüntü paylaşan fenomen isim, videonun altına düştüğü notla dikkat çekti. Subaşı paylaşımının altına şunları yazdı: "Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara-) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir."

5Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

"Bu hayatta başımıza ne gelirse gelsin, her şeyin bir nedeni olduğuna inanmaya çalışın ve bunu kabul etmeye başladığımızda hayat daha kolay, daha yumuşak, daha tatlı, daha rahat, daha parlak, daha anlamlı, daha neşeli ve daha fazla."

6Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

Bir takipçisinin "Müslümanca yaşamak istiyorsan namaz kıl ve alkol kullanma" yorumuna Şeyma Subaşı, "Bunu yıllarca yaptım, nasıl hissettirdiğini biliyorum" diyerek cevap verdi.

7Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

Şeyma'nın bir dönem namaz kıldığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları paylaşımdan sonra bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

8Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

Fenomen ismin Ramazan ayında bu tarz paylaşım yapması çoğu kişi tarafından eleştirildi. Takipçileri Şeyma için "Fotoğrafla yazının ne alakası var, Ramazan ayında bari çıplak poz paylaşma" yorumlarında bulundu.

9Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu
10Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu

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Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!

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