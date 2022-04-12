• 12 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:
Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı eleştiri oklarının hedefi oldu!
Geçtiğimiz haftalarda mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı üstsüz fotoğrafla olay yarattı. Paylaşımına maneviyatla ilgili bir de not düşen Şeyma'ya takipçileri tepki gösterdi. Bir takipçisinin "Müslümanca yaşamak istiyorsan namaz kıl, alkol ve uyuşturucu madde alma" yoruma ise Şeyma "Yıllarca ben yıllarca yaptım nasıl hissettirdiğini biliyorum" cevabıyla şaşırttı.
• 12 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:
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Evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde.
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Üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlara ait bir görüntü paylaşan fenomen isim, videonun altına düştüğü notla dikkat çekti. Subaşı paylaşımının altına şunları yazdı: "Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara-) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir."
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