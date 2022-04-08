Usta oyuncuyu tanıdınız mı? 'O evimizden biri'
Yıllar öncesine ait fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı, usta oyuncuyu görenler tanıyamadı...
O EVİMİZDEN BİRİ
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın Vefa Lisesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Sunal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.
'HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA?'
Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.
'ÜNİVERSİTE YILLARI'
30 yıl önce çekilen bufotoğrafın sahibi Hamdi Alkan! Hamdi Alkan, fotoğrafı "Üniversite yılları.ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken.Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı.Bende sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım.Tanımadığım insanların düğünüydü.Çok mutlu olmuşlardı.(1989) " notuyla paylaştı...
DEĞİŞİMİN BÖYLESİ
Oyuncu Akın Akınözü, Vogue dergisine verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” demişti... Akınözü'nün okul yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı...
1994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ
Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.
YAŞ 17!
Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç Gülse Birsel.Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."