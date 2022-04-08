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MagazinUsta oyuncuyu tanıdınız mı? 'O evimizden biri'
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• 08 Nisan 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:

Usta oyuncuyu tanıdınız mı? 'O evimizden biri'

Yıllar öncesine ait fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı, usta oyuncuyu görenler tanıyamadı...

• 08 Nisan 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
1O EVİMİZDEN BİRİ
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O EVİMİZDEN BİRİ

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın Vefa Lisesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Sunal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

2ACAR BEGÜM

'ACAR BEGÜM'

Begüm Kütük, fotoğrafını instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "1988 falan olmalı... Acar Begüm" notunu düştü.

31984... YAŞ 8...

'1984... YAŞ 8...'

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına " Bilin bakalım bu kim..1984, yaş sekiz " yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

4HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA

'HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA?'

Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.

5BİRAZ GÜLELİM

'BİRAZ GÜLELİM'

Beste Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notu ile Instagram'da paylaştı...

620 YIL SONRA YENİDEN

20 YIL SONRA YENİDEN

Rap'çi Ezhel Instagram sayfasında paylaştığı lise fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı.

7Usta oyuncuyu tanıdınız mı O evimizden biri

29 yaşındaki şarkıcı "efsane foto garibans" notuyla paylaştığı kareleri 20 yıl sonra yeniden çekti.

8ÜNİVERSİTE YILLARI

'ÜNİVERSİTE YILLARI'

30 yıl önce çekilen bufotoğrafın sahibi Hamdi Alkan! Hamdi Alkan, fotoğrafı "Üniversite yılları.ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken.Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı.Bende sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım.Tanımadığım insanların düğünüydü.Çok mutlu olmuşlardı.(1989) " notuyla paylaştı...

9DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Oyuncu Akın Akınözü, Vogue dergisine verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” demişti... Akınözü'nün okul yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı...

101994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ

1994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ

Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.

111999 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

1999 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Okul sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi şarkıcı Murat Boz! Boz'un 1999 yılında Bilgi Üniversitesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

12SARARMIŞ ÇOCUKLUĞUMUZ

'SARARMIŞ ÇOCUKLUĞUMUZ'

Fotoğraftaki kişi Yeşim Salkım... Salkım, yıllar öncesine ait kareyi "Biraz sararmış biraz siyah biraz beyaz çocukluğumuz ..." notu ile Instagram'da paylaştı.

13YAŞ 17

YAŞ 17!

Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç Gülse Birsel.Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."

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