Üreticisine erken hasatla yeni kazanç kapısı açtı! Talep giderek artıyor

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, Yeşil Bodrum Mandalininin üreticilere yeni bir ekonomik değer sunduğunu belirterek şunları söyledi:"Bodrum mandalin üreticilerini desteklemek, bahçelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Bodrum’a yeni bir değer kazandırmak amacıyla mandalinimizi yeşil formuyla pazara sunduk. Özellikle otel, restoran ve eğlence işletmelerinin menülerinde kullanılmaya başlamasıyla Yeşil Bodrum Mandalini aranan bir ürün haline geldi. Bodrum Belediye A.Ş. ile birlikte ürünü talep eden işletmelere ve sektör temsilcilerine ulaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde yüksek tonajlı hasatlarımız olacak. Üreticilerimizin bu süreçte bizden gelecek haberleri takip etmelerini istiyoruz. Bunun yanında Yeşil Bodrum Mandalininin farklı sektörlerde değerlendirilmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yıl boyunca temin edilebilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör temsilcileri ve fabrikalarla görüşerek ürünün endüstriyel alanda nasıl değerlendirilebileceği ve hangi yeni ürünlere dönüştürülebileceği konusunda çalışmalar yürütüyoruz"