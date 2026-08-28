ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN! 2026 üniversite kayıtları bugün bitiyor mu, kayıt nasıl yapılır?

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Üniversite hayali kuran ve YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kritik süreçte sona gelindi. "Üniversite kayıtları bugün bitiyor mu?", "Üniversiteye kayıt yaptırmak için son gün ne zaman?", "Kayıt işlemleri nasıl tamamlanır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.2026 üniversite kayıt takvimine göre yüz yüze kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, yerleştikleri programa ilişkin kayıt haklarını kaybedebilecek. Bu nedenle adayların gün içerisinde işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.