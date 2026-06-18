Üniversite arazisinde ürettiler! 600 dekarlık alanda ilk hasat başladı, görenler şaşırıyor

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Prof. Dr. Pancarcı, bu yıl yaklaşık 600 dekar alanda ekim yapıldığını belirterek, arazilerin yarısına yakın bölümünde 7’li karma yem bitkilerinin yetiştirildiğini ifade etti. Sürdürülebilir tarım açısından gübre atılmadan toprağın verimliliğini korumak ve dinlenmesini sağlamak amacıyla bu yıl yoğunlukla 7’li karma yem bitkilerini tercih ettiklerini vurgulayan Pancarcı kalan arazilerde ise arpa ve buğday ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.