Üçüz bebeklerin annesinin sözler Aksaray Valiliği'ni harekete geçirdi: Her annenin hayali olan beşik ile bebek arabası alamadık

Çift, üçüzlerine bakmakta zorlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan Caner Dönmez de bebeklerine bakmak için fabrikadaki işini bırakarak gündelik işlere gitmeye başladı. Bu kez de bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaktan zorlanan çiftin sesini, DHA duyurdu. DHA'ya konuşan Bahar Dönmez, "Üçüz olunca maddi durumumuz elvermediği için beşik ve bebek arabası alamadık. Kıyafet konusunda da aynı sıkıntı var. 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Allah’ım bize de üç tane çocuk nasip etti, çok mutluyuz. Aksaray Valimizden destek ve yardım bekliyoruz" dedi.