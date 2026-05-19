TUS SONUÇLARI 2026: 1. Dönem TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS sonuçları 2026 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2026 TUS 1. dönem tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. “TUS tercih sonuçları açıklandı mı?”, “TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “TUS sonuç sorgulama ekranı nerede?” gibi soruların kısa ve net cevapları haberimizde yer alıyor...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sürecinde kritik aşamalardan biri olan yerleştirme sonuçları, adayların kariyer yolculuğunu doğrudan belirliyor. Bu nedenle 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek ve süreci kaçırmamak için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte TUS yerleştime sonuçları ile ilgili tüm detaylar...
TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
Hayır, 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
Tercih sürecini tamamlayan adaylar için değerlendirme aşaması devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor.
Özetle:
Tercihler tamamlandı
Sonuçlar henüz açıklanmadı
Açıklanma tarihi bekleniyor
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026
ÖSYM tarafından resmi sonuç tarihi henüz duyurulmadı.
Ancak geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde:
TUS yerleştirme sonuçları genellikle tercihlerin bitiminden sonra 1 ila 2 hafta içinde açıklanıyor
Önceki dönemlerde sonuçlar kısa sürede erişime açılmıştı
Bu bilgiler doğrultusunda:
2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarının Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
TUS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
TUS tercih sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama:
ÖSYM sonuç sistemi (sonuc.osym.gov.tr)
Giriş için gerekli bilgiler:
T.C. kimlik numarası
ÖSYM aday şifresi
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILIR?
Yerleşilen branş ve hastane öğrenilir
Kayıt ve belge işlemleri başlar
Uzmanlık eğitimi süreci resmen başlar
TUS SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALIR?
Yerleşilen bölüm
Kurum bilgisi
Yerleştirme puanı
Tercih sonucu