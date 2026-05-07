Türkiye'yi sarsan vahşet! Korkunç itiraf geldi: Genç kadının cansız bedeninin bir bölümü barajda bulundu
Antalya'da meydana gelen Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısının korkunç itirafıyla derinleşen soruşturmada, genç kadının cansız bedeninin bir bölümü Korkuteli Barajı’nda bulundu. İşte olayın tüm detayları...
Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.
İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
'PARÇALARI KÜREK YARDIMIYLA TOPLADIK'
Kübra Yapıcı'nın cesedini gömdükleri yerden çıkardıktan sonra halıya sarıp bir süredir kullandığı kiralık otomobille ormanlık alana getirdiklerini, yol üzerindeki bir istasyondan 5 litrelik su bidonuyla benzin aldıklarını, Ata Berk Sezen'in İstanbul'dan yanında diğer malzemelerin olduğu bir çanta getirdiğini anlatan İlyas Umut Dalğar, "Benzini döktü yaktı. 3- 4 saat burada iki, üç kez yaktı. Parçaları kürek yardımıyla topladık. Küreği oradaki yan evden aldık. Kürekle çuvalladıktan sonra Korkuteli tarafına kadar gittik. Bataklık, göl gibi bir yer var oraya atıldı. Sonrasında İstanbul'a gitmeden önce Eskişehir'de arkadaşına uğradı. Sonra İstanbul'a gittik. Ardından ben tek döndüm" ifadelerine yer verdi.
CESEDİN BİR BÖLÜMÜ BARAJDA BULUNDU
Korkunç itirafın ardından akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Yapıcı ile Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında ise kalkıp birlikte ayrıldıkları anlar, görüntülere yansıdı.