Türkiye'nin yılbaşı klasiği değişmiyor: Kuyruk giderek uzuyor

Yılbaşına sayılı günler kala tarihi Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk arttı. Uzun kuyrukların oluştuğunu ve geçen seneye oranla bu yıl insanların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden, “Yılbaşı olması nedeniyle herkes Nimet Abla’ya yılbaşı bileti almaya geliyor. Bilet fiyatlarımız 200, 400 ve 800 lira. Son günlere yaklaştıkça biletler hızla tükeniyor. En çok satılan biletler çeyrek ve çeyrek karışık seriler. Son günler yaklaştığı zaman vatandaşlar sabah 07:00’dan akşam 22:00’ye kadar devamlı gelip Nimet Abla’dan biletlerini alıyorlar. Diğer vilayetlerden arıyorlar, Nimet Abla’dan bilet istiyorlar. Sabah yoğunluk olmadan gelmeleri daha iyi olur. Öğle saatleri çok kalabalık oluyor. Herkesi bekliyoruz. Şimdiden bol şanslar diliyoruz. Büyük ikramiyenin 800 milyon lira olması ve dağıtım garantili olması bu ilgiyi daha da artırıyor. Nimet Abla 1928’den beri halka hizmet etmeyi sürdürüyor. Üç yıl sonra inşallah 100 yılı dolduracağız. Nimet Abla’nın Türkiye’de Milli Piyango ve Şans Oyunları alanında etkisi çok büyük, vatandaş ilgi gösteriyor. İnşallah biz de en güzel şekilde hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



‘İKRAMİYENİN 800 MİLYON LİRA OLMASI İLGİYİ DAHA ÇOK ARTIRIYOR’



Özden, “Yalnız 800 milyon değil, 80 milyonluk büyük ikramiyeler var, diğer büyük ikramiyeler var. Dolayısıyla vatandaşın çoğunu bu sene zengin edeceğiz inşallah. Halkın ilgisi bu sene daha fazla, adet olarak daha fazla bilet alıyorlar. Biletler artık onlar için bir yılbaşı kültürü olmuş. Muhakkak bir yılbaşı bileti almaya geliyorlar, Nimet Abla’nın muhakkak bunda çok etkisi var. Herkes Nimet Abla’dan karışık ve düz seriler almayı sürdürüyorlar. Havaların iyi gitmesi, bilet fiyatlarının düz rakam olması ve ikramiyenin 800 milyon lira olması ilgiyi daha çok artırıyor” diye konuştu.