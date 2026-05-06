Türkiye’nin ilk 'atıksız mutfak' festivali olacak: Balıkesir'de 3 günlük gastronomi şöleni başlıyor!

1

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin köklü geçmişiyle harmanlanan birbirinden değerli gastronomi mirasını gözler önüne seren muhteşem bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.



Şehrin kadim mutfak kültürünü modern bir anlayışla birleştirerek Balıkesir’i "Gastronomi ve Turizm Merkezi"ne dönüştürmek hedefiyle gerçekleştirilecek olan "1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali" 8-9-10 Mayıs’ta Avlu Yaşam Merkezi’nde kapılarını açacak. Tamamen sponsorluklar aracılığıyla düzenlenecek festivalde; bir yandan yerel üreticiler, küresel şeflerle buluşturulurken diğer yandan da coğrafi işaretli ürünlerin markalaştırılması ve "Atıksız Mutfak Hareketi" ile sürdürülebilir bir gastronomi vizyonu oluşturulmasına katkı sunulacak.