Türkiye'de onun gibi kadın yok! Sen kadınsın yapamazsın dediler ama o başardı

Ağaç almaya gittiği köylerde karşısında bir kadını görenlerin önce şaşırdığını söyleyen Yapan, "Daha sonra bana destek oluyorlar. "Evlatlarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onlar için daha da güçlü olacağım. Çocuklarım için bu mesleğe başladım. Geçimimi kavak işi yaparak sağlıyorum. Köylülerimiz de kadın olduğum için çok destek oluyorlar, teşekkür ediyorum köylülerimize" ifadelerini kullandı.