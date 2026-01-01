Türkiye kar altındayken 1 ilçe kuraklıkla boğuşuyor

3

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise yaptığı açıklamada, yaşanan tabloya dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Bozkurter, "Türkmenli Göleti’nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu durum, kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Her damla suyun çok kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.