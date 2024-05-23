Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yapay zeka birçok mesleği elimizden alacak!

Bu şu anlama geliyor, bugün var olan işlerden yarısı gelecekte hiç var olmayacak. Bugün var olan işlerin hemen hepsi yapay zeka teknolojisinden etkilenecek ve bazı araştırmacılara göre bu sonuç genel ücret düzeylerini de düşürecek gibi. Belli bir azınlığı ise daha da zenginleştirecek. Bu tablo bize toplumsal sınıflar arasında eşitsizliğin daha da artacağını anlatıyor. Bu da önemli çatışmaları tetikleyici bir unsur olabilir.” şeklinde konuştu.