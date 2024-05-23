Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yapay zeka birçok mesleği elimizden alacak!
Geçmişte, birçok işlem için saatler harcanırken, günümüzde yapay zeka tabanlı sistemler sayesinde aynı işlemler çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Otomasyon sistemleri, insan hatalarını azaltırken, şirketlerin maliyetlerini de düşürmeye yardımcı oluyor. Yapay zekanın kullanımı ve çalışma yaşamında ne gibi etkileri olduğunu irdeleyen Öğretim Görevlisi Evin Miser ve ABD’de bulunan araştırmacı Orçun Sarıoğuz, yaptıkları araştırmada şirketlerden çalışanlara, ekonomiden sosyo-kültürel dönüşüme kadar dikkat çeken pek çok noktayı açıkladı.
VATAN ÖZEL
• 23 Mayıs 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 23 Mayıs 2024 - 07:13 • Son Güncelleme: