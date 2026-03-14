Tunceli'de herkes onu konuşuyor! Hem öğrenci taşıyor hem de çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor

Köyde ihtiyacı olan herkese yardımcı olduğunu belirten Yıldırım, “Erkek şoförlerden dahi daha önce lastiklere zinciri bağlarım. Yeri geldiğinde traktörümü de kullanıyorum, odun götürüyorum. Direksiyon başına geçtiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Her ihtiyacımı görüyorum. Bir şey olduğunda hemen ilçeye gidiyorum. Bir hasta olsa ilçeye getiriyorum. Köylünün de bana karşı bir durumu var, ‘Sen bize bir güçsün’ diyorlar. Bir şey olduğunda beni çağırıyorlar. Doğum olsa hastaneye götürüyorum, bir kadın olarak yanında oluyorum. Kadınlar korkmasın, kendini ezdirmesinler. Kadınları öldürmesinler. Kadınların yapmayacağı şey yoktur. Kadın, evin hem dışında hem de içinde her şeyi yapandır. Kadının kıymetini bilsinler. Kadınlar, istediği her şeyi yapacaklarsa hepsinin yolu açık olsun, korkmasınlar. Ben tek başına ayakta durmayı biliyorsam herkes de durabilir” diye konuştu.