Tunceli'de bahar bereketi: Besiciler yavru büyütme telaşında, oğlak ve kuzu sesleri yaylalarda yankılanıyor

Bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğine işaret eden Zedef, şunları kaydetti:



"Her sene eylül ayının 15'inde keçi ve koyunlarımızın arasına koç ile tekkelerimizi katıyoruz. Beş buçuk aylık sürenin sonunda oğlak ve kuzu doğumları başlıyor. Kuzuları yaklaşık 1 ay anneleriyle kalıyor, oğlakları ise tek tek annelerine emdiriyoruz. Zamanımızın çoğu ahırda geçiyor. Hayvanların altını temizliyoruz, yemin ve suyunu veriyoruz. Kuzu ve oğlakları da arpa, yonca ve meşe yaprağıyla besliyoruz."