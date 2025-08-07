Trakya’nın 'sarı yüzü' yok oldu! Bulgaristan'dan yardım istendi, 20 Ağustos tarihine dikkat çekildi

3

Kurumlarla, kooperatiflerle birlikte mücadele ederek sulamada dönüşümlü sisteme geçilip, can suyu olabilecek şekilde sulama sistemini uygulamaya çalıştıklarını anlatan Arabacı, "Uzun zamandan beri Tunca ve Meriç Nehri'nde su sıkıntısı yaşıyoruz. Can suyu yeterli oluyor mu? Tabii ki bazı bölgelerde zarar gören üreticilerimiz var. Ama bunu en aza düşmek için mücadele ediyoruz. Bunun giderilmesi için her şeyden önce su debilerinin yükselmesi gerekiyor. Yani su debisi yükselirse anca o zaman net bir çözüm olur. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bulgaristan'la görüşmeler yapıldı. Oradan bir miktar su salındığı söylenildi. Baktığımızda şu an Meriç Nehri'nde bir nebze olsun hafif yükselme gördük ama Tunca Nehri üzerinde bugüne kadar hiçbir şey görmedik. Hatta bu sabah baktığımda Tunca'ya, ilk kez debinin biraz yükseldiğini gördüm. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu seviyeler devam eder. Zaten ağustos ayının 20'si ve sonuna kadar bizim için çok önem arz ediyor. İnşallah bu süreçte su seviyeleri biraz daha yükselir. Biraz daha bu dönüşümlü sistemde de daha faydalı olur. Her üreticinin su almasını sağlarız. Gerçekten zor dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.