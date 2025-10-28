Trakya’da tehlike büyüyor! Su kaynakları kuruyor, yeraltı suları bitmek üzere

3

Edirne'de şu anda açılabilecek tüm su kuyularının açıldığını kaydeden Gencan, "Şöyle de bir gerçek var; şu anda Edirne'de açabileceğimiz tüm su kuyularını açmış bulunuyoruz. Şu anda Edirne'de 120 metreye kadar iyi su bulabiliyoruz. Ama bu suyu bulmak yetmiyor, kalitesi de çok önem arz ediyor. Suda ağır metaller olduğu zaman, bunu şehre vermemiz mümkün olmuyor. Bu suları arıtmadan geçirip, daha sonra şehre vermek de mümkün olmuyor. O yüzden birinci önceliğimiz; içme suyunun sağlıklı olması, güvenli olması, ikincisi de bunu gerçekleştirirken geleceğimizi de riske atmadan hamleler yapmak zorundayız" dedi.Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Gencan, "Su konusunda tasarruflu davranmamız, çok titiz davranmamız gerekiyor. Biz şu anda geleceğe borçlanıyoruz. Geleceğe borçlanmamak adına bugünü kurtarmak değil, geleceği de kurtarmak adına tüm hemşerilerimizin bu konuda hassas davranmasını istiyorum. Lütfen lüzumsuz, tüm suyla ilgili olan işleri gerçekleştirmeyelim. Buna evde yapacağımız küçük, basit alışkanlıklar, küçük basit müdahaleler dahil. Sulamayla ilgili daha hassas davranılması çok önem arz ediyor. Bu konuda ne kadar özverili ve tasarruflu davranırsak, çocuklarımız ve evlatlarımız için o kadar iyi bir gelecek bırakmış oluyoruz" diye konuştu.