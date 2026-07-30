Trakya arkeolojisinde heyecan erken helenistik sürpriz: 5 bin yıllık Perinthos'ta tarih yeniden yazılıyor!

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Kazı çalışmalarında büyük çaplı sonuçlara ulaşmaya başladıklarını dile getiren Erdem, "Yavaş yavaş büyük çaplı sonuçlara ulaşıyoruz diyebilirim. Akropolis, 1,5 kilometrelik bir alan burada ve bütün yapılar gömük. Tiyatro, en önemli prestij yapısı ve toprak üzeri izlerinden belli olduğu için tiyatroda başladık. Dediğim gibi 6 metrelik dolgu var ama dolgunun altından oturma basamakları ve tiyatronun plan şeması yavaş yavaş çıkıyor. Her sene daha belirgin hale geliyor. Önemli sonuçlara, bulgulara ulaşıyoruz. Özellikle tiyatronun yapım evreleri erken Roma diye düşündük ama daha öncesine ilişkin Helenistik Dönem'e ilişkin de izlere rastladık, bu da önemli bir sonuç. Ayrıca tiyatronun bir ana kaya üzerine şekillendirilmiş olduğu ve bu ana kayanın da Traklara ait açık hava kutsal alanı olarak kullanılmış olabileceğini de düşünüyoruz. Bunlar Trakya arkeolojisi adına da çok önemli sonuçlar" diye konuştu.