Trabzonlu Mehmet Usta 60 yıldır tek başına üretiyor! Talep var ama yanında çalışacak eleman bulamıyor

Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan 85 yaşındaki Duğdi, şöyle devam etti:"Seve seve mesleğimi yapıyorum. Yaşıma rağmen işimi yapmak çok hoşuma gidiyor, bırakmak istemiyorum, bıraksam sıkılırım. Müşterilerime hiçbir sıkıntı çektirmedim, onlardan da hiçbir sıkıntı çekmedim. Müşterilerimle huzurluyum, rahatım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım, kırmamaya da devam edeceğim. Müşterilerime sıkıntı çektirmedim ama hakkı olan varsa helal etsin, ben de helal ediyorum. Hiçbir müşterimin bende hakkı kalmasın, benim de kimsede hakkım olmasın. Bu bana yeterlidir, para mühim değil."