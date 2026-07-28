Trabzon'da yaz sezonunun en popüler aktivitesi! Turistler akın ediyor: 'Uzungöl sadece gölden ibaret değilmiş!'
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte doğa sporlarına ilgi tavan yaptı. Deniz seviyesinden 1090 metre yüksekteki gölü, ladin ormanlarını ve Haldizen Vadisi’ni gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, 2000 rakımlı zirveden havalanarak yamaç paraşütünün tadını çıkarıyor.
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Doğu Karadeniz'in en önemli doğa turizmi destinasyonlarından Uzungöl'de yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte yamaç paraşütüne ilgi arttı. Yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 2000 rakımda gerçekleştirilen uçuşlarla Uzungöl'ün eşsiz doğasını gökyüzünden keşfediyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde deniz seviyesinden yaklaşık 1090 metre yükseklikteki Uzungöl, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Heyelan sonucu oluşan gölü, ladin ormanları, yaylaları ve eşsiz manzarasıyla öne çıkan Uzungöl, son yıllarda doğa sporlarıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte bölgede yamaç paraşütüne ilgi de arttı.
Göl manzarasını gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 2000 rakımdaki kalkış noktasından gerçekleştirilen tandem uçuşlarla Uzungöl'ü kuş bakışı seyretme imkanı buluyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaşan uçuşlar bölge turizmine hareket kazandırırken, yamaç paraşütü Uzungöl'de en fazla ilgi gören açık hava aktiviteleri arasında yer alıyor. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde gün boyu gerçekleştirilen uçuşlarda, gölün yanı sıra çevredeki yaylalar, ormanlar ve Haldizen Vadisi de gökyüzünden izlenebiliyor.
"ALTERNATİF TURİZM ADINA BU TARZ ETKİNLİKLERİN ARTMASI GEREKİYOR"
Yamaç paraşütüne özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Uzungöl Outdoor Firması sahiplerinden Uğur Çiçek, "Özellikle yabancı misafirlerimiz yamaç paraşütüne ilgi gösteriyor. Alternatif bir turizm çeşitliliği olarak biz buraya 12 yıldır hizmet veriyoruz. Alternatif turizm adına bu tarz etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyoruz. Hava açık ve müsait olduğu sürece özellikle yabancı misafirler talep ediyor.
Ortadoğu'dan gelen turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden de bölgemize gelenler oluyor. Firma olarak bölgemize gelen misafirlerimizle trekking ve kamp gibi etkinlikleri de yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi kendi araçlarımızla kalkış alanına getiriyoruz. Uçuş, fotoğraf ve video alımı gibi bütün detaylarla birlikte paket halinde 200 dolara yamaç paraşütü yapıyoruz. 1 saatlik bir etkinlik oluyor. Kalkış ve iniş alanlarının arasında bin metrelik bir rakım farkı oluyor. Havada 15 dakika kalınıyor" dedi.
"UZUNGÖL SADECE GÖLDEN İBARET DEĞİL"
Firma sahiplerinden Mustafa Aydın ise Uzungöl'ün yalnızca gölden ibaret olmadığını belirterek, "Uzungöl'de sadece yamaç paraşütü değil, doğa aktiviteleri de yapıyoruz. Uzungöl'e gelen insanların doğal güzelliği görmeleri ve yaşamalarını amaçlıyoruz.
Uzungöl sadece gölden ibaret değil, diğer güzelliklerini de insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Dünya artık sadece deniz ve kayak turizmi değil, doğa turizmine yöneliyor.
Her gelen misafir gerçekten uçunca Uzungöl'ü ve doğayı gördük diyor. Yamaç paraşütü ile doğadaki farklı güzellikleri de görüyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor" ifadelerini kullandı.