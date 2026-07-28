Trabzon'da yaz sezonunun en popüler aktivitesi! Turistler akın ediyor: 'Uzungöl sadece gölden ibaret değilmiş!'

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Ortadoğu'dan gelen turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden de bölgemize gelenler oluyor. Firma olarak bölgemize gelen misafirlerimizle trekking ve kamp gibi etkinlikleri de yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi kendi araçlarımızla kalkış alanına getiriyoruz. Uçuş, fotoğraf ve video alımı gibi bütün detaylarla birlikte paket halinde 200 dolara yamaç paraşütü yapıyoruz. 1 saatlik bir etkinlik oluyor. Kalkış ve iniş alanlarının arasında bin metrelik bir rakım farkı oluyor. Havada 15 dakika kalınıyor" dedi.