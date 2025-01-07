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Tertemiz akan dere köpükle kaplandı! Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

Balıkesir'iin Manyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kümes ve ahır temizliğinde kullanılan kimyasallar nedeniyle beyaza büründü. Suyun yüzeyinde köpük tabakası oluştu.

• 07 Ocak 2025 - 08:42 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2025 - 08:42 • Son Güncelleme:
1Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

İlçe halkının çevresinde piknik yaptığı Ketenlik Deresi’nin üzeri köpük tabakasıyla kaplandı

2Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

İddiaya göre, Balıkesir’in merkez mahallelerindeki ahır ve kümeslerin yıkanmasının ardından, deterjan artıkları ve hayvan dışkılarının dereye akmasıyla, su beyaza büründü.

3Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki derede, her yıl aynı zamanlarda aynı manzarayla karşılaştıklarını ve deredeki balıkların öldüğünü söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Özbek,

4Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

“İlçemizin önemli mesire alanlarından olan Ketenlik Deresi’nde, her yıl bu görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Başvurmadığımız merci kalmadı. Bu derede balık kalmadı, zehirlendi. Hayvanlarımızı sulayamıyoruz. "

5Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı

"Bu davranışlar doğaya zarar veriyor. Balıkesir’in merkez mahallelerinden doğan bu dere, Mürvetler Deresi ile birleşerek, Manyas Gölü’ne dökülüyor” dedi. (DHA)

6Tertemiz akan dere köpükle kaplandı Ahır temizliğindeki kimyasallar dereye aktı