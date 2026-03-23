GündemTekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti
Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti

Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti

23.03.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı takside çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Omzundan yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

1Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti

Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda taksi çağırılması üzerine adrese gelen şoför M.C. ile yolcu arasında araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

2Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti

Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.