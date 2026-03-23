Tekirdağ'da gece yarısı dehşet! Takside tartışma kanlı bitti
23.03.2026 - 07:41
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı takside çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Omzundan yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.