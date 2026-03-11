Tekirdağ'da aile kavgası 2 kardeşi hayattan kopardı

2

Çatışmada inşaatlarda sıvacılık yapan Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, müteahhit Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile oğlu Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılırken, jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.