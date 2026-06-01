Tatilciler gitti çöpü kaldı! Ekipler harekete geçti, toplam 3 bin 67 ton toplandı

Türkiye’nin gözde turizm kenti Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden gelenlerle birlikte kentin nüfusu 1 milyonu aştı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm personeliyle 7/24 esasına göre kesintisiz çalıştı. Güzelçamlı’da bulunan Milli Park’ın önünden başlayıp, Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahalleyi köşe bucak temizleyen ekipler tarafından 9 günde 3 bin 67 ton evsel atık ile 98 ton 460 kilogram ambalaj atığı toplandı.