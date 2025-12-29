Tatil uzatıldı! 30 Aralık Salı eğitime ara verildi: İşte yarın tatil olan iller
29.12.2025 - 12:24Güncellenme Tarihi:
30 Aralık Saloo okullara tatil geldi. Türkiye'de devam eden yoğun kar yağışı sonrası birçok ile de yarın eğitime ara verildi. Bolu Valliği, okulların tatil edildiğini duyurdu.
1
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
2
Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
3
Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.