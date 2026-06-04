Tarlada 25, markette ise 150 lira! Fiyat farkı şaşkına çevirdi: Rusya ve Ukrayna kapış kapış alıyor!

3

Yaz mevsimiyle birlikte üretimin arttığına dikkati çeken üretici Abdül Okulu, "15 Mart'ta dikimini yaptığımız domateslerde yaz sezonuyla birlikte hasada başladık. Şu an itibarıyla Kumluca Hali'nde domateslerimiz kilogram başına 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Hasadımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Şu an tonajdan da üretimden de memnunuz. Hava şartları da iyi gidiyor. Kış aylarında oldukça zor günler geçirdik. Birçok doğal afete maruz kaldık ancak şu anda üretimimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.