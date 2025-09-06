Tanesini 20 TL'den satıyorlar! Herkes tadına bayılıyor ama oraya gitmeye korkuyorlar

5

İzmir Kadifekale'de tandırda ekmek yapan 55 yaşındaki Felek Bilmez, geçimini bu işten sağladığını belirtti. Bilmez, "Ekmeklerimizi sadece tuz ve maya ile yapıyoruz. Herkes çok seviyor, İzmir'in her yerinden gelip alıyorlar. 20 liraya satıyoruz, hem sağlıklı hem ucuz. Ama buraya gelmeye korkuyorlar; adı kötüye çıkmış. Oysa biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz, kardeşiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.