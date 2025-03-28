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GündemTaksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Karaköy'de başladı, Taksim'de bitti
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Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Karaköy'de başladı, Taksim'de bitti

Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul’da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. (29) tutuklandı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:04 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy’de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi.

2Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul’u gezmek isteyip istemediğini sordu.

3Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul’da eğlence mekanlarını gezdirdi.

4Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

aksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

5BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Çin’deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu.

6Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

7Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

8TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi.

9Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu Karaköyde başladı, Taksimde bitti

Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.