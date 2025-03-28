Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Karaköy'de başladı, Taksim'de bitti

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi.