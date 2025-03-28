Taksiciden Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Karaköy'de başladı, Taksim'de bitti
Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul’da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. (29) tutuklandı.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:04 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:04 • Son Güncelleme: