Sorun oturmak değilmiş: Beyni küçülten alışkanlık başka çıktı

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Araştırmanın belki de en şaşırtıcı bölümü burada başlıyor.İş yerinde uzun süre oturduğunu belirten kişilerde, çok sık televizyon izleyenlerle aynı olumsuz tablo görülmedi. Hatta yoğun biçimde masa başında çalışan katılımcılarda daha büyük frontal ve oksipital lob hacimleriyle daha düşük beyaz cevher hiperintensitesi saptandı. Araştırmacılara göre bu farkın olası nedenlerinden biri, birçok masa başı işinin zihinsel çaba gerektirmesi olabilir. Yazı yazmak, hesap yapmak, sorun çözmek, karar vermek ve insanlarla iletişim kurmak fiziksel olarak hareketsiz görünse de beyni aktif tutuyor. Televizyon izlemek ise çoğu zaman daha pasif bir etkinlik. Dolayısıyla beynimiz açısından bilgisayar başında bir proje hazırlamakla koltuğa uzanıp saatlerce dizi izlemek aynı “oturma” biçimi olmayabilir.