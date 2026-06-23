SON DAKİKA: POMEM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI | İşte 33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama ekranı: POMEM sonuçları nereden öğrenilir?

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POMEM yedek aday sonuçları nasıl öğrenilecek?



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.



Yedek adaylara ayrıca bildirim yapılacak mı?



Hayır. Yedek adaylara posta, telefon, SMS veya e-posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.



POMEM yedek planlamaları ne zaman açıklanacak?



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ilerleyen süreçte resmi duyurularla paylaşılacak.



POMEM sonuç sorgulama ekranında hangi bilgiler gerekiyor?



Genellikle T.C. kimlik numarası ve sistem tarafından istenen doğrulama bilgileriyle sonuç sorgulaması yapılabiliyor.



POMEM sonuçlarını takip etmeyen adaylar hak kaybı yaşar mı?



Resmi duyurular tebligat niteliğinde kabul edildiğinden adayların açıklamaları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Aksi halde süreçlerle ilgili hak kaybı yaşanabilir.