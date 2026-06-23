SON DAKİKA: POMEM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI | İşte 33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama ekranı: POMEM sonuçları nereden öğrenilir?
POMEM sonuçları açıklandı mı? 33. Dönem POMEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavı sonuçları nereden öğrenilir? POMEM mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Asil ve yedek aday listeleri açıklandı mı? Polis olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte adaylar sonuç sorgulama ekranı ve yedek planlama sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.
POMEM sonuçları son dakika gelişmesi olarak adayların gündemindeki yerini aldı. "33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?", "POMEM sonuçları nereden öğrenilir?", "Yedek adaylar nasıl takip edilecek?", "POMEM sınav sonucuna dair tebligat yapılacak mı?" soruları internet aramalarında öne çıkıyor.
Polis Meslek Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuç ekranına yöneldi. Yapılan resmi duyuruda, sonuçların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden ilan edildiği, posta yoluyla veya farklı iletişim kanallarıyla herhangi bir bildirim yapılmayacağı belirtildi. İşte POMEM sınav sonuçlarını sorgulama ekranı...
33. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Son dakika haberine göre; 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Sınavı sonuçları resmen açıklandı.
Yapılan duyuruya göre adaylara sonuçlar posta yoluyla, SMS ile veya herhangi bir farklı iletişim aracıyla bildirilmeyecek. Resmi internet sitesinde ilan edilen sonuçlar tebligat niteliği taşıyor.
Bu kapsamda sınava katılan adayların sonuçlarını düzenli olarak resmi duyurular üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Dönem POMEM sonuçları, ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
Adaylar;
https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama adresi üzerinden
T.C. kimlik numarası,
Gerekli güvenlik doğrulama bilgileri, ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçlar, adaylara yapılmış resmi bildirim olarak kabul ediliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?
Evet. 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları resmen açıklandı.
POMEM sonuçları nereden öğrenilir?
Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenilir.
POMEM sonuçları posta yoluyla gönderilecek mi?
Hayır. Adaylara posta yoluyla herhangi bir sonuç bildirimi yapılmayacak.
POMEM sonuçları SMS ile bildirilecek mi?
Hayır. Sonuçlar SMS veya farklı iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek.
POMEM sonuçları tebligat yerine geçiyor mu?
Evet. Resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçlar tebligat niteliği taşıyor.
POMEM yedek aday sonuçları nasıl öğrenilecek?
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Yedek adaylara ayrıca bildirim yapılacak mı?
Hayır. Yedek adaylara posta, telefon, SMS veya e-posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.
POMEM yedek planlamaları ne zaman açıklanacak?
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ilerleyen süreçte resmi duyurularla paylaşılacak.
POMEM sonuç sorgulama ekranında hangi bilgiler gerekiyor?
Genellikle T.C. kimlik numarası ve sistem tarafından istenen doğrulama bilgileriyle sonuç sorgulaması yapılabiliyor.
POMEM sonuçlarını takip etmeyen adaylar hak kaybı yaşar mı?
Resmi duyurular tebligat niteliğinde kabul edildiğinden adayların açıklamaları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Aksi halde süreçlerle ilgili hak kaybı yaşanabilir.