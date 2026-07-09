SON DAKİKA: LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sonuç Sorgulama Ekranı! Milyonlar Bu Haberi Bekliyor: Son Saatlere Girildi
LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçları bugün erişime açılacak mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan milyonlarca öğrenci ve veli, sonuç ekranı için geri sayıma geçti. Arama motorlarında "LGS sonuçları açıklandı mı", "LGS sonuç sorgulama", "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak", "LGS tercihleri ne zaman başlayacak" soruları zirvede yer alırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son açıklamalara çevrildi. Son saatlere girilen süreçte öğrenciler puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih dönemine ilişkin detayları öğrenmek için büyük bir heyecanla bekliyor.
2026 LGS sonuçları için nefesler tutuldu. Haftalardır süren bekleyişte artık sona yaklaşılırken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Özellikle fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve nitelikli Anadolu liselerini hedefleyen adaylar için sonuçların açıklanması, tercih sürecinin de resmi olarak başlaması anlamına geliyor. Peki LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak? İşte milyonların merak ettiği son durum...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS sonuçları için heyecan dorukta. Ancak sonuçlar henüz erişime açılmış değil. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak resmi sonuçları beklemeyi sürdürüyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde kullanacakları yerleştirme verilerini görüntüleyebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz saat 10:00'da açıklanması bekleniyor. Sonuç tarihine ilişkin yeni bir değişiklik ya da erteleme duyurusu bulunmuyor.
Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan sonuçların ilan edilmesinin ardından lise tercih süreci de resmen başlayacak. Böylece öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih listelerini oluşturabilecek.
SON SAATLERE GİRİLDİ
LGS maratonunun tamamlanmasının ardından tüm dikkatler sonuç ekranına çevrildi. Eğitim camiasının en çok konuştuğu başlıkların başında gelen LGS sonuçları, öğrencilerin gelecek eğitim hayatını şekillendirecek.
LGS sonuçlarının yarın saat 10:00 açıklanması bekleniyor. Özellikle yüksek puan hedefleyen adaylar, tercih edecekleri okulların taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan bilgilerini değerlendirmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih hazırlıkları da hız kazanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda lise tercihlerini gerçekleştirerek yerleştirme sürecine dahil olacak.
Tercih döneminde öğrencilerin yalnızca puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini ve geçen yılın yerleştirme verilerini de dikkate alması bekleniyor.
LGS SONUÇLARINDA ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?
Sonuç ekranında öğrencilerin;
https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden sorgulanan sonuçlarda
Toplam puanları,
Yüzdelik dilimleri,
Test bazındaki doğru ve yanlış sayıları,
Merkezi yerleştirme sürecinde kullanılacak başarı verileriyer alacak.
Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler tercih listelerini oluşturacak ve lise yerleştirme süreci başlayacak.
MİLYONLARIN GÖZÜ SONUÇ EKRANINDA
LGS sonuçları için geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli gözünü resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte eğitim gündeminin en yoğun süreci başlayacak ve öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için tercih maratonuna adım atacak.
Kısacası, LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların yarın saat 10:00'da ilan edilmesine sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci, geleceğini şekillendirecek kritik açıklamayı bekliyor.