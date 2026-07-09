SON DAKİKA: LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sonuç Sorgulama Ekranı! Milyonlar Bu Haberi Bekliyor: Son Saatlere Girildi

1

2026 LGS sonuçları için nefesler tutuldu. Haftalardır süren bekleyişte artık sona yaklaşılırken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Özellikle fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve nitelikli Anadolu liselerini hedefleyen adaylar için sonuçların açıklanması, tercih sürecinin de resmi olarak başlaması anlamına geliyor. Peki LGS sonuçları açıklandı mı? LGS ne zaman açıklanacak? İşte milyonların merak ettiği son durum...